Хованцев ответил, выступит ли Логинов на этапе КМ в Норвегии

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев ответил на вопрос о возможном пропуске Александром Логиновым заключительного этапа Кубка мира, который пройдёт в норвежском Хольменколлене.

© Александр Вильф

РИА Новости

«На 99% он не поедет в Норвегию», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём». Этап в Хольменколлене пройдёт с 20 по 22 марта. Ранее Хованцев рассказал о состоянии здоровья Логинова.