Хованцев ответил, выступит ли Логинов на этапе КМ в Норвегии
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев ответил на вопрос о возможном пропуске Александром Логиновым заключительного этапа Кубка мира, который пройдёт в норвежском Хольменколлене.
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«На 99% он не поедет в Норвегию», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».
Этап в Хольменколлене пройдёт с 20 по 22 марта.
Ранее Хованцев рассказал о состоянии здоровья Логинова.
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