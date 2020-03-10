Хованцев ответил, выступит ли Логинов на этапе КМ в Норвегии

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев ответил на вопрос о возможном пропуске Александром Логиновым заключительного этапа Кубка мира, который пройдёт в норвежском Хольменколлене.
Хованцев ответил, выступит ли Логинов на этапе КМ в Норвегии
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«На 99% он не поедет в Норвегию», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

Этап в Хольменколлене пройдёт с 20 по 22 марта.

Ранее Хованцев рассказал о состоянии здоровья Логинова.

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