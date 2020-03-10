Хованцев рассказал о состоянии здоровья Логинова

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о состоянии здоровья Александра Логинова, пропустившего ряд гонок на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Состояние Логинова было не совсем хорошим, о болезни речи не идёт. Подробности раскрывать не будем. Мы уже здесь, в Финляндии. По его выступлению на этапе пока стоит вопрос, но он готовится вместе со сборной, в общей группе», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

На этапе в Нове-Место Логинов выступил в спринтерской гонке, заняв 65-е место, а затем пропустил эстафету и масс-старт.

Этап в финском Контиолахти пройдёт с 12 по 15 марта.

Ранее сообщалось, что Логинов затруднился ответить на вопрос о возможном завершении карьеры.