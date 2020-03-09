Логинов затруднился ответить на вопрос о возможном завершении карьеры

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Чемпион мира-2020 по биатлону Александр Логинов заявил, что не готов обсуждать возможное завершение профессиональной карьеры.
Логинов затруднился ответить на вопрос о возможном завершении карьеры
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Вопрос непростой, конкретного ответа не дам. Пока я тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, что здоровье позволит», — цитирует Логинова сайт «Матч ТВ».

После победы на чемпионате мира-2020 в итальянской Антерсельве россиянин попал под шквал критики из-за своего допингового прошлого. Перед эстафетной гонкой на мировом первенстве Логинов и его личный тренер Александр Касперович подверглись обыскам со стороны местной полициию

Ранее Логинов заявил, что ненавидит иглы в вене и презирает допинг.

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