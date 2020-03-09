Логинов: ненавижу иглы в вене и презираю эту тему

Российский биатлонист Александр Логинов, отбывавший трёхлетнюю дисквалификацию за рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО), прокомментировал своё допинговое прошлое.

«Думаю, что не время об этом говорить, я не готов. Извините. Все эти истории, которые случились в Италии… В голове и так много мыслей, которые не хотел бы ворошить. Думаю, что вправе рассчитывать на понимание. Я ненавижу иглы в вене и презираю всю эту тему. Меня не все настолько хорошо знают как человека. Но есть друзья и знакомые, люди, представляющие, какой я на самом деле, они меня поддерживают. Их мнение для меня важнее», — приводит слова Логинова сайт «Матч ТВ».

Россиянин отбывал дисквалификацию с 2013 по 2016 год. На чемпионате мира — 2020 в Антерсельве итальянская полиция устроила обыск в номере спортсмена и его личного тренера Александра Касперовича на предмет обнаружения запрещённых препаратов.

Ранее Логинов заявил, что может пропустить этап КМ в Норвегии по состоянию здоровья.