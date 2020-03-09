Логинов заявил, что может пропустить этап КМ в Норвегии по состоянию здоровья

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Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что его физическое состояние может не позволить ему принять участие в этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.
Логинов заявил, что может пропустить этап КМ в Норвегии по состоянию здоровья
  • РИА Новости

«Если физическое состояние не позволяет бороться, то никакие лыжи не помогут. Видимо, мой организм сейчас не готов переваривать такую нагрузку. Чувствую слабость, скачет давление. Есть небольшие проблемы со здоровьем. Если и не поеду в Норвегию, то лишь затем, чтобы не причинить себе вреда. Мне нравится этап в Осло, там всегда много наших. Реакция норвежского сектора в Антерсельве не сможет повлиять на моё решение выступать или не выступать в Осло», — приводит слова Логинова сайт «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в норвежском Хольменколлене пройдёт с 20 по 22 марта.

Ранее Логинов заявил, что у него нет коронавируса.

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