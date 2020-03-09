Логинов: у меня нет коронавируса

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Российский биатлонист Александр Логинов отказался давать интервью из-за опасений заразиться коронавирусом.
Логинов: у меня нет коронавируса
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Отказываясь давать интервью вживую, опасался заразиться или заразить? Заразиться. Сейчас такая ситуация, что лучше подстраховаться. Пропустил две гонки, и вы подумали, что это у меня проблемы со здоровьем? У меня нет коронавируса. Однако сейчас не знаешь, откуда ждать беды. Не нужно рисковать, даже если вероятность заболеть — 0,1 %», — заявил Логинов в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Логинов пропустил две гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место — эстафету и масс-старт.

Ранее Драчёв заявил, что Логинов получил психологический срыв из-за обысков на ЧМ.

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