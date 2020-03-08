Драчёв: Логинов получил психологический срыв из-за обысков на ЧМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как на Александра Логинова повлияла ситуация с обысками у него и его тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве.

«Конечно, у него сложная ситуация. Он получил психологический срыв. Ему надо восстановить позитивные эмоции, это самый важный момент. Не спортивная форма, а именно психология», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что Логинову удастся собраться, но на это нужно время.

«Такие вещи бесследно не проходят, а рубец на сердце надо зарастить. Не сомневаюсь, что после сезона эмоции улягутся, он отдохнёт с семьёй», — добавил глава СБР.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.

Ранее Драчёв рассказал об официальной реакции IBU на ситуацию с Логиновым.