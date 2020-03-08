Драчёв: Логинов получил психологический срыв из-за обысков на ЧМ

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как на Александра Логинова повлияла ситуация с обысками у него и его тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
Драчёв: Логинов получил психологический срыв из-за обысков на ЧМ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Конечно, у него сложная ситуация. Он получил психологический срыв. Ему надо восстановить позитивные эмоции, это самый важный момент. Не спортивная форма, а именно психология», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что Логинову удастся собраться, но на это нужно время.

«Такие вещи бесследно не проходят, а рубец на сердце надо зарастить. Не сомневаюсь, что после сезона эмоции улягутся, он отдохнёт с семьёй», — добавил глава СБР.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело. 

Ранее Драчёв рассказал об официальной реакции IBU на ситуацию с Логиновым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить