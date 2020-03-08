Драчёв рассказал об официальной реакции IBU на ситуацию с Логиновым

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал об официальной реакции Международного союза биатлонистов (IBU) на ситуацию с обысками у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
Драчёв рассказал об официальной реакции IBU на ситуацию с Логиновым
  • © Hendrik Schmidt/dpa
  • globallookpress.com

«Они прислали нам письмо, но полностью устраняются от ситуации. Сказали, что ничего плохого не делали. Ждём итогов расследования. Как понимаю, процесс там творческий, изучают телефоны, гаджеты. И пока в Италии расследование не закончится, мы не будем принимать особо никаких действий. Ждём полноценной информации. Всё будет зависеть от итогов расследования», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело. 

Ранее Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить