Драчёв рассказал об официальной реакции IBU на ситуацию с Логиновым

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал об официальной реакции Международного союза биатлонистов (IBU) на ситуацию с обысками у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве.

«Они прислали нам письмо, но полностью устраняются от ситуации. Сказали, что ничего плохого не делали. Ждём итогов расследования. Как понимаю, процесс там творческий, изучают телефоны, гаджеты. И пока в Италии расследование не закончится, мы не будем принимать особо никаких действий. Ждём полноценной информации. Всё будет зависеть от итогов расследования», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.

Ранее Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова.