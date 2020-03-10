Глава IIHF заявил, что пока рано говорить об отмене ЧМ-2020
- Reuters
«Мы мониторим ситуацию. Пока слишком рано говорить об отмене. Я очень надеюсь, что чемпионат состоится. Самое позднее, когда решение будет принято, середина апреля», — приводит слова Фазеля РБК.
Из-за коронавируса швейцарское правительство запретило проводить мероприятия с аудиторией более 1 тыс. человек. Запрет введён до 15 марта. Матчи чемпионата мира должны пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
Ранее глава Норвежского хоккейного союза Оттар Эйде высказал мнение, что ЧМ-2020 года будет отменён из-за коронавируса.