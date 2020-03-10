В Норвегии считают, что ЧМ-2020 по хоккею будет отменён

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Глава Норвежского хоккейного союза Оттар Эйде высказал мнение, что чемпионат мира 2020 года в Швейцарии будет отменён из-за ситуации с распространением коронавируса.
В Норвегии считают, что ЧМ-2020 по хоккею будет отменён
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«Международная федерация хоккея (IIHF) отменила женский чемпионат мира. По этой причине, вероятно, то же самое произойдёт и с мужским чемпионатом мира», — приводит слова Эйде ltalehti.

Из-за коронавируса швейцарское правительство запретило проводить мероприятия с аудиторией более 1 тыс. человек. Запрет введён до 15 марта. Матчи чемпионата мира должны пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Ранее в IIHF заявили, что ЧМ-2020 не будет перенесён в Россию.

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