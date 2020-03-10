«Милуоки» проиграл третий раз подряд в НБА, уступив «Денверу»

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«Милуоки Бакс» потерпел поражение от «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Милуоки» проиграл третий раз подряд в НБА, уступив «Денверу»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 109:95 в пользу хозяев площадки.

В составе «Наггетс» 21 очко набрал Джамал Маррей. Ещё 20 очков в активе Пола Миллсэпа. 19 очков команде принёс Джерами Грант.

У «Милуоки» 23 очка в свой актив записал Кайл Корвер. Ещё 11 очков набрал Стерлинг Браун. Лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо не играл из-за повреждения колена.

В других матчах игрового дня «Атланта Хоукс» в овертайме взял верх над «Шарлотт Хорнетс» (143:138), а «Юта Джаз» проиграл «Торонто Рэпторс» (92:101).

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обыграл «Клипперс» в НБА, Джеймс и Дэвис набрали 58 очков на двоих.

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