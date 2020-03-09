«Лейкерс» обыграл «Клипперс» в НБА, Джеймс и Дэвис набрали 58 очков на двоих
Встреча прошла в Лос-Анджелесе в «Стэйплс-центре» и завершилась в пользу гостей — 112:103.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард хозяев Пол Джордж, набравший 31 очко. Его партнёр по команде Кавай Леонард записал в свой актив 27 очков.
В составе «Лейкерс» 30 очков набрал Энтони Дэвис и 28 баллов — на счету Леброна Джеймса.
Для «Лейкерс» эта победа стала четвёртой подряд. «Клипперс» в свою очередь проиграл впервые за семь матчей.
Ранее Джеймс заявил, что не будет играть, если НБА решит проводить матчи без зрителей.