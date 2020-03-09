«Лейкерс» обыграл «Клипперс» в НБА, Джеймс и Дэвис набрали 58 очков на двоих

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Лос-Анджелесе в «Стэйплс-центре» и завершилась в пользу гостей — 112:103.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард хозяев Пол Джордж, набравший 31 очко. Его партнёр по команде Кавай Леонард записал в свой актив 27 очков.

В составе «Лейкерс» 30 очков набрал Энтони Дэвис и 28 баллов — на счету Леброна Джеймса.

Для «Лейкерс» эта победа стала четвёртой подряд. «Клипперс» в свою очередь проиграл впервые за семь матчей.

Ранее Джеймс заявил, что не будет играть, если НБА решит проводить матчи без зрителей.

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