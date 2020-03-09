Сулейманов назвал адекватным судейство матча «Спартак» — «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов оценил работу арбитра в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Я такой человек, что если бы увидел, что судья реально был на нашей стороне, то обязательно об этом сказал. Думаю, сегодня было адекватное судейство», — цитирует Сулейманова Sport24.

«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке.

Ранее капитан красно-белых Георгий Джикия заявил, что «Спартак» не провалил игру в матче с «Краснодаром».