Сулейманов назвал адекватным судейство матча «Спартак» — «Краснодар»
- РИА Новости
«Я такой человек, что если бы увидел, что судья реально был на нашей стороне, то обязательно об этом сказал. Думаю, сегодня было адекватное судейство», — цитирует Сулейманова Sport24.
«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте.
«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке.
Ранее капитан красно-белых Георгий Джикия заявил, что «Спартак» не провалил игру в матче с «Краснодаром».