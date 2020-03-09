Джикия не считает, что «Спартак» провалил игру в матче с «Краснодаром»

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о поражении команды от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Джикия не считает, что «Спартак» провалил игру в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Не получилось забить, а «Краснодар» своим шансом воспользовался. Обидное поражение. После таких матчей, как с ЦСКА, бывает небольшой спад, но не скажу, что мы провалили игру. И в первом, и во втором тайме были подходы, моменты», — цитирует Джикию «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте. 

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке. 

Ранее футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов признался, что его не устраивает роль джокера в команде.

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