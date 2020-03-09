Футболист «Краснодара» Сулейманов признался, что его не устраивает роль джокера в команде

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» признался, что его не устраивает роль джокера в своей команде.

«У руководства есть мысли, что так (под уставшую оборону. — RT) очень эффективен. Но я повторюсь, что и они, и я знаем, что я не хуже ни одного футболиста в команде. Я буду выходить и доказывать. Я не хуже кого-либо. Меня не устраивает роль джокера. Все знают об этом. Я общался с руководством и с тренером, и у меня есть позиция по этому поводу», — цитирует Сулейманова Sport24.

По его мнению, он уже доказал, что достоин играть в основном составе. Тем не менее отметил, что в России он бы хотел выступать только за «Краснодар».

«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что у него нет вопросов к тренеру команды Доменико Тедеско после поражения от «Краснодара».