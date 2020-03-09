Федун заявил, что у него нет вопросов к Тедеско после поражения «Спартака» от «Краснодара»

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что команда не заслужила поражения от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федун заявил, что у него нет вопросов к Тедеско после поражения «Спартака» от «Краснодара»
  • РИА Новости

«Проиграли незаслуженно. Понятно, что были уставшие после ЦСКА, но эта комедия судейских ошибок… Не подобрать слова!» — цитирует Федуна Sport24.

По его мнению, в первом тайме у рефери были основания назначить пенальти в ворота «Краснодара» из-за нарушения Егора Сорокина на Эсекьеля Понсе, но при обычной борьбе в штрафной площади поставили 11-метровый в ворота «Спартака».

«Не смотрят VAR и назначают пенальти. Что тут говорить? К Тедеско же у меня вопросов нет», — добавил Федун.

«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте. 

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке. 

Ранее Федун ответил, как финансовый кризис может повлиять на «Спартак».

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