Федун ответил, как финансовый кризис может повлиять на «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» ответил на вопрос, как финансовый кризис может повлиять на его клуб.

«Повлияет ли кризис на клуб? Конечно, все зарплаты привязаны к евро, а доходы в рублях. Сколько будет стоить нефть? Если бы я знал», — цитирует Федуна «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке.

Ранее наставник красно-белых Доменико Тедеско высказался о судействе матча «Спартак» — «Краснодар».