Федун ответил, как финансовый кризис может повлиять на «Спартак»

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» ответил на вопрос, как финансовый кризис может повлиять на его клуб.
Федун ответил, как финансовый кризис может повлиять на «Спартак»
  • РИА Новости

«Повлияет ли кризис на клуб? Конечно, все зарплаты привязаны к евро, а доходы в рублях. Сколько будет стоить нефть? Если бы я знал», — цитирует Федуна «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте. 

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке. 

Ранее наставник красно-белых Доменико Тедеско высказался о судействе матча «Спартак» — «Краснодар».

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