Джикия: на матчах «Спартака» система VAR не подключена к розетке

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о работе системы VAR.
Джикия: на матчах «Спартака» система VAR не подключена к розетке
  • РИА Новости

«Есть моменты, где не смотрят VAR. От этого всегда много вопросов. Не знают, как трактуют эпизоды. Вчера в раздевалке обсуждали матч «Крыльев» с «Рубином». 12 минут там VAR смотрели», — цитирует Джикию «Чемпионат».

По его мнению, не должно быть случаев, когда похожие эпизоды по-разному трактуются. 

«В матчах «Спартака» не смотрят вообще. По-моему, эта система даже не работает, не подключена к розетке. Не знаю, в чём дело. Я не могу сказать, потому что у нас не смотрят VAR. Нет ответа на этот вопрос», — добавил Джикия.

«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте. 

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке. 

Ранее наставник красно-белых Доменико Тедеско высказался о судействе матча «Спартак» — «Краснодар».

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