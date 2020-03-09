Карпин объяснил, почему назвал игру «Ростова» с ЦСКА катастрофой

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему назвал катастрофой игру своей команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Карпин объяснил, почему назвал игру «Ростова» с ЦСКА катастрофой
  • РИА Новости

«Чего непонятного? Вы не видели игру? Да во всём! Забили один гол с игры против восьмерых полевых, а они ещё и пенальти заработали!» — приводит ответ Карпина на соответствующий вопрос «Спорт-Экспресс».

«Ростов» обыграл ЦСКА со счётом 3:2. По ходу игры армейцы остались вдевятером. Сначала был удалён Ильзат Ахматов, а затем красную карточку получил Максим Карпов.

Ранее тренер ЦСКА объяснил, почему Фёдор Чалов бил пенальти в матче с «Ростовом».

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