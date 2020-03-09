Тренер ЦСКА объяснил, почему Чалов бил пенальти в матче с «Ростовом»

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников объяснил, почему нападающий команды Фёдор Чалов бил пенальти в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Наш штатный пенальтист — Влашич, но мы его уже поменяли. Игроки внутри команды приняли решение. В принципе, оно логичное, потому что он только вышел, был свежим», — цитирует Овчинникова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Чалов хорошо пробил пенальти, но также грамотно сыграл голкипер «Ростова» Сергей Песьяков.

«Ростов» обыграл ЦСКА со счётом 3:2. По ходу игры армейцы остались вдевятером. Сначала был удалён Ильзат Ахматов, а затем красную карточку получил Максим Карпов.

В конце игры армейцы могли сравнять счёт, но Чалов не реализовал пенальти.

Ранее судья Игорь Федотов выразил мнение, что футболисту ЦСКА Карпову не стоило показывать красную карточку.