Федотов считает, что футболисту ЦСКА Карпову не стоило показывать красную карточку

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Футбольный судья Игорь Федотов оценил спорные моменты матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и московским ЦСКА.
Федотов считает, что футболисту ЦСКА Карпову не стоило показывать красную карточку
  • РИА Новости

«Ахметова удалили правильно — это явное лишение возможности забить гол. Если бы игрок «Ростова» убежал, то он пробивал бы по воротам. И важно, что Ахметов цеплял его, но не пытался сыграть в мяч. В эпизоде с фолом Карпова на Попове надо было показывать защитнику ЦСКА жёлтую карточку, а не красную», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, в эпизоде с удалением Карпова Ивелин Попов уходил в угол вратарской, из-за чего нарушение защитника не было явным лишением возможности забить мяч.

«Что касается пенальти на Сигурдссоне, то это фол по неосторожности, до мяча было далековато. Так что не стоило давать даже жёлтую карточку, это просто пенальти», — добавил Федотов.

«Ростов» обыграл ЦСКА со счётом 3:2. По ходу игры армейцы остались вдевятером. Сначала был удалён Ильзат Ахметов, а затем красную карточку получил Максим Карпов.

Ранее тренер ЦСКА высказался об удалении Ахметова и Карпова в матче с «Ростовом».

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