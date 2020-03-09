Тренер ЦСКА высказался об удалении Ахметова и Карпова в матче с «Ростовом»

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Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал эпизоды с удалением игроков команды Ильзата Ахметова и Максима Карпова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Тренер ЦСКА высказался об удалении Ахметова и Карпова в матче с «Ростовом»
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«Удаления? Были игровые эпизоды, которые привели к пенальти и красным карточкам. На усмотрение судьи. В некоторых турах трактуется одна позиция, сегодня — другая», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

По его мнению, необходимо уважать решение рефери, но ему бы хотелось, чтобы все эпизоды трактовались в одном ключе.

«Нам трудно это понять. Но сложилось так, как сложилось», — добавил Овчинников.

«Ростов» обыграл ЦСКА со счётом 3:2. По ходу игры армейцы остались вдевятером. Сначала был удалён Ильзат Ахметов, а затем красную карточку получил Максим Карпов.

Ранее Валерий Карпин заявил, что недоволен игрой «Ростова» в матче с ЦСКА.

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