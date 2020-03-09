Карпин заявил, что не доволен игрой «Ростова» в матче с ЦСКА

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не доволен игрой своей команды в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Карпин заявил, что не доволен игрой «Ростова» в матче с ЦСКА
  • РИА Новости

«Ничем не доволен. Игра — катастрофа. С «Ахматом» сыграли здорово. Сегодня 25 минут до удаления — хорошо, потом — катастрофа. С чем связываю? Всё скажу футболистам», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

«Ростов» обыграл ЦСКА со счётом 3:2. По ходу игры армейцы остались вдевятером. Сначала был удалён Ильзат Ахматов, а затем красную карточку получил Максим Карпов.

Ранее Сергей Хусаинов выразил мнение, что судья ошибочно удалил футболиста ЦСКА Карпова в матче с «Ростовом».

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