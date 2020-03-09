Хусаинов считает, что судья ошибочно удалил футболиста ЦСКА Карпова в матче с «Ростовом»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что судья Сергей Безбородов принял неверное решение, удалив защитника московского ЦСКА Максима Карпова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:3).

«Это не красная карточка, потому что там был ещё Игорь Акинфеев, который мог вступить в единоборство, и защитники подбегали. Но фол чистейшей воды», — цитирует Хусаинова ТАСС.

На 51-й минуте игры Карпов нарушил правила в своей штрафной на полузащитнике «Ростова» Ивелине Попове. После просмотра видеоповтора Безбородов показал армейцу красную карточку.

Ранее сообщалось, что гол Павла Мамаева помог «Ростову» обыграть ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ.