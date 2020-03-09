Хусаинов считает, что судья ошибочно удалил футболиста ЦСКА Карпова в матче с «Ростовом»

Короткая ссылка
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что судья Сергей Безбородов принял неверное решение, удалив защитника московского ЦСКА Максима Карпова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:3).
Хусаинов считает, что судья ошибочно удалил футболиста ЦСКА Карпова в матче с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Это не красная карточка, потому что там был ещё Игорь Акинфеев, который мог вступить в единоборство, и защитники подбегали. Но фол чистейшей воды», — цитирует Хусаинова ТАСС.

На 51-й минуте игры Карпов нарушил правила в своей штрафной на полузащитнике «Ростова» Ивелине Попове. После просмотра видеоповтора Безбородов показал армейцу красную карточку.

Ранее сообщалось, что гол Павла Мамаева помог «Ростову» обыграть ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить