Бакаев сыграл в шлеме в матче «Спартак» — «Краснодар»

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на поле в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» в шлеме.
Бакаев сыграл в шлеме в матче «Спартак» — «Краснодар»
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Напомним, что в матче 1/4 финала Кубка России по футболу со столичным ЦСКА (3:2) Бакаев получил сотрясение.

Ранее защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что при подписании нового контракта согласился на понижение зарплаты.

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