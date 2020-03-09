Бакаев сыграл в шлеме в матче «Спартак» — «Краснодар»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на поле в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» в шлеме.

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Напомним, что в матче 1/4 финала Кубка России по футболу со столичным ЦСКА (3:2) Бакаев получил сотрясение. Ранее защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что при подписании нового контракта согласился на понижение зарплаты.