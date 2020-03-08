Ещенко о своих перспективах в «Спартаке»: прекрасно понимаю, что не буду играть в каждом матче

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что при подписании нового контракта согласился на понижение зарплаты.

«Тренер изъявил желание сохранить нас с Артёмом Ребровым в команде, после чего мы провели переговоры с генеральным директором. Конечно, пришлось подвинуться в условиях», — приводит слова футболиста официальный сайт красно-белых.

Ещенко также признался, что не планирует выступать за команду на регулярной основе. По его словам, он уже не способен потянуть такую нагрузку.

«Я прекрасно понимаю, что не буду играть в каждом матче. Да и не смог бы, наверное. При схеме с тремя центральными защитниками моя позиция требует огромной энергии: нужно и прессинговать, и защищаться, и в атаку подключаться», — заключил спортсмен.

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