Зюзин считает, что Овечкину под силу забросить 60 шайб в нынешнем сезоне

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Бывший тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Андрей Зюзин оценил шансы форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в борьбе за первое место в списке снайперов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Зюзин считает, что Овечкину под силу забросить 60 шайб в нынешнем сезоне
  • Reuters

«Перспективы Овечкина в борьбе за «Морис Ришар трофи» зависят от его физического состояния. Он каждую игру отдаётся на все сто. Думаю, за оставшиеся матчи он ещё забьёт те голы, которые должен забить. Я просто восхищаюсь Овечкиным. Мне кажется, что снайперская гонка совсем на него не давит. Он спокойно выходит на матчи и старается сделать максимум. В этом сезоне он сможет замахнуться на 60 шайб, сейчас у него уже 47», — заявил Зюзин Sport24.

В настоящее время Овечкин занимает второе место в списке снайперов текущего сезона, имея 47 шайб. У нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка 48 голов в активе.

Ранее сообщалось, что гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Вашингтону» в НХЛ.

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