Малкин рассказал, как оберегает себя от заражения коронавирусом

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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об эпидемии коронавируса в мире.
Малкин рассказал, как оберегает себя от заражения коронавирусом
  • Reuters

«Коронавирус — это глобальная проблема, которая решается на государственном уровне. Это совсем не смешно. Я стараюсь меньше бывать в массовом скоплении людей, на концерты не хожу. Дома проветриваю помещение. Также принимаю витамины, ем фрукты. Главное, чтобы семья была здорова. Надеюсь, иммунитет не подведёт. Наверное, вакцину нескоро найдут. Но тем не менее как-то перекрутимся. Надеюсь, в скором времени всё это закончится», — цитирует Малкина «Матч ТВ». 

Официальные случаи заболевания коронавирусом зафиксированы более чем в 100 странах мира, в частности в России и США.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» крупно проиграл «Каролине» в НХЛ, несмотря на гол Малкина.

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