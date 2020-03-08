«Питтсбург» крупно проиграл «Каролине» в НХЛ, несмотря на гол Малкина

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«Питтсбург Пингвинз» потерпели разгромное поражение от «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

В составе «Харрикейнз» дублями отметились Морган Гики и Джастин Уильямс, а также по разу отличились Джейкоб Славин и Джейк Гардинер. У хозяев шайбы забросили Патрик Марло и россиянин Евгений Малкин.

Клуб «Пингвинз» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Каролина» располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что Малкин забросил шайбу во втором матче подряд за «Питтсбург».

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