«Питтсбург» крупно проиграл «Каролине» в НХЛ, несмотря на гол Малкина

«Питтсбург Пингвинз» потерпели разгромное поражение от «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

В составе «Харрикейнз» дублями отметились Морган Гики и Джастин Уильямс, а также по разу отличились Джейкоб Славин и Джейк Гардинер. У хозяев шайбы забросили Патрик Марло и россиянин Евгений Малкин.

Клуб «Пингвинз» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Каролина» располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что Малкин забросил шайбу во втором матче подряд за «Питтсбург».