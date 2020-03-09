Волейболисты «Факела» не полетят в Италию на матч Лиги чемпионов
- ©fakelvolley.com
Как сообщает ТАСС, клуб уже уведомил об этом Европейскую конфедерацию волейбола. Принимающая сторона планировала провести встречу без зрителей, но российский клуб настаивал на переносе поединка.
Ответный матч «Перуджи» и «Факела» должен был состояться 10 марта. В первой игре в Новом Уренгое россияне уступили итальянскому клубу со счётом 1:3.
Ранее в ФХР выразили сожаление по поводу отмены женского ЧМ из-за коронавируса.