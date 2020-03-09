Волейболисты «Факела» не полетят в Италию на матч Лиги чемпионов

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Волейболисты российского «Факела» отменили полёт в Италию на ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов с «Перуджей».
Волейболисты «Факела» не полетят в Италию на матч Лиги чемпионов
  • ©fakelvolley.com

Как сообщает ТАСС, клуб уже уведомил об этом Европейскую конфедерацию волейбола. Принимающая сторона планировала провести встречу без зрителей, но российский клуб настаивал на переносе поединка.

Ответный матч «Перуджи» и «Факела» должен был состояться 10 марта. В первой игре в Новом Уренгое россияне уступили итальянскому клубу со счётом 1:3.

Ранее в ФХР выразили сожаление по поводу отмены женского ЧМ из-за коронавируса.

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