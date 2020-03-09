Шлеменко намерен вытянуть средний вес в UFC «из болота»

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко раскритиковал титульный поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором Исраэль Адесанья одержал победу над Йоэлем Ромеро.
Шлеменко намерен вытянуть средний вес в UFC «из болота»
  • © пресс-служба RCC

«Хочу туда попасть, чтобы подобных поединков было меньше. Когда я туда попаду, то UFC поймёт, что я тот человек, который вытянет их из этого болота. И у них будут интересные, зрелищные бои в 84 кг. Этот дивизион там испытывает огромнейший кризис. Есть Адесанья, Ромеро и один бразилец, Коста. Три человека. А больше некого ставить и некого подводить к титулу», — заявил боец в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

В активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений на профессиональном уровне.

Ранее Нурмагомедов высмеял Макгрегора, выложив кадр поединка с ирландцем.

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