Шлеменко намерен вытянуть средний вес в UFC «из болота»

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко раскритиковал титульный поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором Исраэль Адесанья одержал победу над Йоэлем Ромеро.

«Хочу туда попасть, чтобы подобных поединков было меньше. Когда я туда попаду, то UFC поймёт, что я тот человек, который вытянет их из этого болота. И у них будут интересные, зрелищные бои в 84 кг. Этот дивизион там испытывает огромнейший кризис. Есть Адесанья, Ромеро и один бразилец, Коста. Три человека. А больше некого ставить и некого подводить к титулу», — заявил боец в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

В активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений на профессиональном уровне.

Ранее Нурмагомедов высмеял Макгрегора, выложив кадр поединка с ирландцем.