Каземиро считает, что поражение от «Бетиса» может стоить «Реалу» чемпионства
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«Чтобы выиграть титул в Примере, нужно хорошо играть в каждом матче, а мы были не очень хороши. Если соперник был лучше, то мы должны его поздравить и продолжать работать, поскольку не были на том уровне, что и в предыдущем поединке. Играли не так, как с «Барселоной». Это поражение может стоить нам чемпионского титула, но мы должны идти от матча к матчу», — приводит слова Каземиро Marca.
По итогам 27-ми туров«Реал» на два очка отстаёт от «Барселоны». «Бетис» располагается на 12-м месте.
Ранее сообщалось, что «Реал» потерпел поражение от «Бетиса» в 27-м туре Примеры.