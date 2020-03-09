Каземиро считает, что поражение от «Бетиса» может стоить «Реалу» чемпионства

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Примеры от «Бетиса» (1:2).

«Чтобы выиграть титул в Примере, нужно хорошо играть в каждом матче, а мы были не очень хороши. Если соперник был лучше, то мы должны его поздравить и продолжать работать, поскольку не были на том уровне, что и в предыдущем поединке. Играли не так, как с «Барселоной». Это поражение может стоить нам чемпионского титула, но мы должны идти от матча к матчу», — приводит слова Каземиро Marca.

По итогам 27-ми туров«Реал» на два очка отстаёт от «Барселоны». «Бетис» располагается на 12-м месте.

Ранее сообщалось, что «Реал» потерпел поражение от «Бетиса» в 27-м туре Примеры.