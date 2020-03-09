«Реал» потерпел поражение от «Бетиса» в 27-м туре Примеры

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Мадридский «Реал» на выезде уступил «Бетису» в матче 27-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе севильского коллектива отличились Сидней и Кристиан Тельо на 40-й и 82-й минутах. У «Реала» единственный мяч с пенальти забил Карим Бензема в компенсированное время первого тайма. 

«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 56 очками. «Бетис» поднялся на 12-ю строчку, набрав 33 очка.

Ранее сообщалось, что «Сельта» с Фёдором Смоловым в составе сыграла вничью с «Хетафе» в Примере.

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