«Реал» потерпел поражение от «Бетиса» в 27-м туре Примеры
Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе севильского коллектива отличились Сидней и Кристиан Тельо на 40-й и 82-й минутах. У «Реала» единственный мяч с пенальти забил Карим Бензема в компенсированное время первого тайма.
«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 56 очками. «Бетис» поднялся на 12-ю строчку, набрав 33 очка.
Ранее сообщалось, что «Сельта» с Фёдором Смоловым в составе сыграла вничью с «Хетафе» в Примере.