ПСЖ продезинфицировал домашний стадион команды

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Французский ПСЖ провёл дезинфекцию стадиона «Парк де Пренс» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
ПСЖ продезинфицировал домашний стадион команды
  • AFP
  • © FRANCK FIFE

Об этом сообщает L`Equipe. На стадионе были обработаны лестницы, пандусы, эскалаторы и другие места. Дезинфекция была проведена для обеспечения допуска болельщиков на игру с «Боруссией». В парижском клубе надеются, что данная мера поможет убедить местные власти разрешить провести матч со зрителями.

В понедельник планируется совещание, на котором может быть рассмотрен вопрос, будет ли данная встреча проходить со зрителями. Не исключается также вариант с переносом матча.

Игра «ПСЖ» — «Боруссия» должна состояться 11 марта. В первом поединке дортмундцы одержали победу со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что матч ЛЧ ПСЖ — «Боруссия» будет сыгран без зрителей из-за коронавируса.

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