СМИ: Матч ЛЧ ПСЖ — «Боруссия» будет сыгран без зрителей из-за коронавируса

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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Боруссией» будет сыгран при пустых трибунах.
СМИ: Матч ЛЧ ПСЖ — «Боруссия» будет сыгран без зрителей из-за коронавируса
  • globallookpress.com
  • © firo Sportphoto/ Jürgen Fromme

Об этом сообщает L'Equipe. По информации источника, решение о том, в каком формате пройдёт матч, примет префектура Парижа.

8 марта во Франции утверждён запрет на проведение любых массовых мероприятий, где число посетителей превышает 1 тыс. человек. Матч ПСЖ — «Боруссия» должен состояться на стадионе «Парк де Пренс» 11 марта. Первая встреча завершилась победой дортмундцев со счётом 2:1. 

Ранее сообщалось, что УЕФА из-за COVID-19 отменил традиционные рукопожатия перед матчами.

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