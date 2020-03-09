СМИ: Матч ЛЧ ПСЖ — «Боруссия» будет сыгран без зрителей из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Боруссией» будет сыгран при пустых трибунах.

Об этом сообщает L'Equipe. По информации источника, решение о том, в каком формате пройдёт матч, примет префектура Парижа.

8 марта во Франции утверждён запрет на проведение любых массовых мероприятий, где число посетителей превышает 1 тыс. человек. Матч ПСЖ — «Боруссия» должен состояться на стадионе «Парк де Пренс» 11 марта. Первая встреча завершилась победой дортмундцев со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что УЕФА из-за COVID-19 отменил традиционные рукопожатия перед матчами.