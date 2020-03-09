УЕФА из-за COVID-19 отменил традиционные рукопожатия перед матчами
Об этом информирует пресс-служба УЕФА.
«УЕФА объявил, что игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления. Это предписание будет действовать во всех матчах турниров УЕФА», — говорится в сообщении.
Отмечается, что указанное решение принято в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее в Английской премьер-лиге (АПЛ) отменили рукопожатия из-за коронавируса.
В Российской премьер-лиге (РПЛ), в свою очередь, заявили, что не рассматривают возможность отказа от церемонии рукопожатий перед началом матчей на фоне распространения COVID-19.