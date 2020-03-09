УЕФА из-за COVID-19 отменил традиционные рукопожатия перед матчами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте объявил об отмене традиционных рукопожатий перед матчами турниров, проводимых под эгидой организации.

Об этом информирует пресс-служба УЕФА.

«УЕФА объявил, что игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления. Это предписание будет действовать во всех матчах турниров УЕФА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное решение принято в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее в Английской премьер-лиге (АПЛ) отменили рукопожатия из-за коронавируса.

В Российской премьер-лиге (РПЛ), в свою очередь, заявили, что не рассматривают возможность отказа от церемонии рукопожатий перед началом матчей на фоне распространения COVID-19.