Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе перенесён из-за COVID-19

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Организаторы теннисного турнира BNP Paribas Open 2020 в американском Индиан-Уэллсе приняли решение о переносе соревнований из-за коронавируса.
Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе перенесён из-за COVID-19
  • Reuters
  • © Ciro De Luca

«Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится. Но здоровье и безопасность болельщиков, теннисистов, волонтёров, спонсоров, сотрудников и всех, кто связан с данным событием, имеют первостепенное значение», — заявил директор соревнований Томми Хаас. По его словам, организаторы рассмотрят возможность проведения турнира в другое время.

Департамент общественного здравоохранения округа Риверсайд (штат Калифорния) объявил чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией коронавируса. Проведение турнира BNP Paribas Open в настоящее время не отвечает соображениям безопасности его участников и зрителей.

Ранее сообщалось, что матч ЛЧ ПСЖ — «Боруссия» будет сыгран без зрителей из-за коронавируса.

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