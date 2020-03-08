Российские саблистки завоевали золото на этапе КМ в Греции
Женская сборная России по фехтованию на саблях в составе Ольги Никитиной, Софьи Великой и Софии Поздняковой одержала победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Афинах.
- РИА Новости
В финале россиянки оказались сильнее итальянок — 45:35.
Тройку лучших замкнули представительницы Венгрии, одолевшие команду Польши со счётом 45:36.
Ранее сообщалось, что российские фехтовальщики завоевали два золота на ЧЕ среди юниоров.
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