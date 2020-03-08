Российские саблистки завоевали золото на этапе КМ в Греции

Женская сборная России по фехтованию на саблях в составе Ольги Никитиной, Софьи Великой и Софии Поздняковой одержала победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Афинах.

РИА Новости

В финале россиянки оказались сильнее итальянок — 45:35. Тройку лучших замкнули представительницы Венгрии, одолевшие команду Польши со счётом 45:36. Ранее сообщалось, что российские фехтовальщики завоевали два золота на ЧЕ среди юниоров.