Российские саблистки завоевали золото на этапе КМ в Греции

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Женская сборная России по фехтованию на саблях в составе Ольги Никитиной, Софьи Великой и Софии Поздняковой одержала победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Афинах.
Российские саблистки завоевали золото на этапе КМ в Греции
  • РИА Новости

В финале россиянки оказались сильнее итальянок — 45:35. 

Тройку лучших замкнули представительницы Венгрии, одолевшие команду Польши со счётом 45:36.

Ранее сообщалось, что российские фехтовальщики завоевали два золота на ЧЕ среди юниоров.

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