Конькобежка Лаленкова стала третьей в зачёте КМ на дистанции 1500 м

Россиянка Евгения Лаленкова заняла третье место в зачёте на дистанции 1500 м Кубка мира по конькобежному спорту.

Это произошло после того, как она стала четвёртой на заключительном этапе КМ в голландском Херенвене.

Всего Лаленкова набрала 260 очков в гонках на данной дистанции. Победу одержала представительница Нидерландов Ирен Вюст (342), а второй стала японка Михо Такаги, которая, как и Лаленкова, набрала 260 очков, но приняла участие в четырёх этапах. Россиянка же выступила на пяти этапах.

Ранее конькобежка Ангелина Голикова выиграла этап КМ и стала второй в итоговом зачёте на дистанции 500 м.