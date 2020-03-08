Конькобежка Лаленкова стала третьей в зачёте КМ на дистанции 1500 м
- РИА Новости
Это произошло после того, как она стала четвёртой на заключительном этапе КМ в голландском Херенвене.
Всего Лаленкова набрала 260 очков в гонках на данной дистанции. Победу одержала представительница Нидерландов Ирен Вюст (342), а второй стала японка Михо Такаги, которая, как и Лаленкова, набрала 260 очков, но приняла участие в четырёх этапах. Россиянка же выступила на пяти этапах.
Ранее конькобежка Ангелина Голикова выиграла этап КМ и стала второй в итоговом зачёте на дистанции 500 м.