Конькобежка Голикова выиграла этап КМ и стала второй в итоговом зачёте на дистанции 500 м

Россиянка Ангелина Голикова выиграла забег на 500 м в рамках заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене.

Её результат составил 37,023 секунды. Второе место заняла японка Нао Кодайра (37,199), третьей стала австрийка Ванесса Херцог (37,252). Представительницы России Ольга Фаткулина (37,398) и Дарья Качанова (37,737) классифицировались на четвёртой и пятой позициях соответственно.

В итоговом зачёте Кубка мира на пятисотке первенствовала Кодайра, набравшая суммарно 528 баллов. Голикова расположилась на второй строчке (504), Фаткулина — на третьей (474).

Ранее сообщалось, что фристайлист Кротов занял второе место на этапе КМ в Красноярске и в итоговом зачёте в акробатике.