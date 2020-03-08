Фристайлист Кротов занял второе место на этапе КМ в Красноярске и в итоговом зачёте в акробатике

В Красноярске состоялся заключительный, седьмой этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике.

Победителем соревнования стал швейцарец Ну Рот. Его результат составил 127,40 балла. Второе место занял россиянин Павел Кротов (124,43). Третье — канадец Ирвинг Льюис (116,29). Еще один представитель России, Максим Буров, классифицировался на четвёртой позиции (114,50). Его брат Илья Буров расположился на восьмой строчке (108,60). Россияне пропустили предыдущий этап в Казахстане.

В итоговом зачёте Кубка мира в акробатике первенствовал Рот, набравший в семи выступлениях 386 баллов. Вслед за ним расположились Кротов (334) и Максим Буров (323). У Ильи Бурова — 12-е место (186).

Ранее сообщалось, что лыжник Ларьков отозван с соревнований в Осло из-за высокой температуры.