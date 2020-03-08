Лыжник Ларьков отозван с соревнований в Осло из-за высокой температуры
- РИА Новости
Как сообщила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, в Москве спортсмен будет вынужден пройти карантин.
«Ларьков сегодня уедет домой, утром он проснулся с температурой. Он пропустит этапы Кубка мира в Канаде и Америке. Сразу сказала, что надо отправлять домой. Не дай бог, какой вирус. Думаю, что вряд ли коронавирус. Нельзя заразить остальных членов команды. Конец сезона, любой чих может сказаться на всех. В Москву прилетит и, возможно, попадёт на карантин. Лучше сдать анализы, перестраховаться», — заявила Вяльбе.
Ранее сообщалось, что Большунов победил в марафоне на этапе КМ по лыжным гонкам в Норвегии.