Лыжник Ларьков отозван с соревнований в Осло из-за высокой температуры

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Член сборной России по лыжным гонкам Андрей Ларьков отозван с этапа Кубка мира в Осло из-за повышенной температуры.
Лыжник Ларьков отозван с соревнований в Осло из-за высокой температуры
  • РИА Новости

Как сообщила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, в Москве спортсмен будет вынужден пройти карантин.

«Ларьков сегодня уедет домой, утром он проснулся с температурой. Он пропустит этапы Кубка мира в Канаде и Америке. Сразу сказала, что надо отправлять домой. Не дай бог, какой вирус. Думаю, что вряд ли коронавирус. Нельзя заразить остальных членов команды. Конец сезона, любой чих может сказаться на всех. В Москву прилетит и, возможно, попадёт на карантин. Лучше сдать анализы, перестраховаться», — заявила Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Большунов победил в марафоне на этапе КМ по лыжным гонкам в Норвегии.

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