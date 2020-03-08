Большунов победил в марафоне на этапе КМ по лыжным гонкам в Норвегии

Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке с общего старта на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло.

©Kalle Parkkinen/Newspix24

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