Большунов победил в марафоне на этапе КМ по лыжным гонкам в Норвегии

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Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке с общего старта на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло.
Большунов победил в марафоне на этапе КМ по лыжным гонкам в Норвегии
  • ©Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

Россиянин преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 5,3 секунды.

Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер, уступивший Большунову 0,9 секунды. Тройку призёров с отставанием в 19,5 секунды замкнул ещё один представитель Норвегии — Эмиль Иверсен.

Россиянин Илья Семиков финишировал 14-м, Алексей Червоткин — 17-м, Александр Бессмертных — 19-м, Иван Якимушкин — 20-м, Ермил Вокуев — 23-м, Андрей Собакарев — 32-м, а Андрей Ларьков не вышел на старт.

Лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо завершил гонку 15-м.

Ранее сообщалось, что Йохауг выиграла общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам.

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