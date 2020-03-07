Йохауг выиграла общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

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Норвежка Тереза Йохауг стала победительницей общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/20.
Йохауг выиграла общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам
  • Reuters

По итогам 37 из 43 гонок Йохауг набрала 2508 очков и стала недосягаема для соперниц.

Второе место на данный момент занимает её соотечественница Хейди Венг с 1697 баллами. Россиянка Наталья Непряева занимает третье место, набрав 1356 баллов.

Для 31-летней Йохауг, отбывшей полуторагодичную дисквалификацию за допинг, это третья в карьере победа в общем зачёте Кубка мира. Норвежская лыжница также является десятикратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой в составе национальной команды в эстафетной гонке.

Ранее сообщалось, что Фрида Карлссон выиграла королевский марафон на этапе КМ в Норвегии.

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