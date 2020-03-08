Слуцкий после поражения от «Крыльев»: не знаю, почему судья отменил гол и удалил нашего игрока

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Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий намекнул, что судейские решения не в пользу его команды сказались на результате игры с «Крыльями Советов» (0:1).
Слуцкий после поражения от «Крыльев»: не знаю, почему судья отменил гол и удалил нашего игрока
  • Reuters

По мнению специалиста, арбитр мог не удалять защитника казанцев Хвичу Кварацхелию.

«Не знаю, по какой причине арбитр отменил гол и дал первую карточку Кварацхелии, так что всё, что могло с нами произойти, произошло. Мы играли активно вдесятером, но нас не хватило. Давно не припомню такой красной карточки, которую мы получили», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что министр спорта Италии публично призвал остановить Серию А из-за коронавируса.

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