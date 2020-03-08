СМИ: «Локомотив» хочет выкупить Мариу и пытается сбить цену

Московский «Локомотив» намерен выкупить у миланского «Интера» арендованного полузащитника Жоау Мариу и пытается снизить цену.

Как сообщает Football Italia, «Локомотив» не может позволить себе потратить на выкуп €18 млн и хочет добиться снижения стоимости 27-летнего португальца.

Отмечается, что московский клуб также намерен продлить арендное соглашение, которое истекает летом.

В активе Мариу 13 матчей за «Локомотив», в которых он забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Кокорин намекнул, что может уехать в Европу после окончания сезона в РПЛ.