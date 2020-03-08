Резцова предложила Польховского на пост тренера женской сборной России по биатлону

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова предложила назначить Валерия Польховского на пост старшего тренера женской сборной России.
Резцова предложила Польховского на пост тренера женской сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Видно же, что у девчонок нет никакой стабильности в ходе, если даже справляемся со стрельбой, то ходом все равно проигрываем достаточно много. Но Виталия Норицына убирать не надо. Я бы предложила кандидатуру Польховского, под чьим руководством девчонки раньше неплохо выступали, а Норицына поставить вторым тренером. Нормальная связка будет», — приводит слова Резцовой ТАСС.

После чемпионата мира в итальянской Антерсельве президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что Норицын покинет должность старшего тренера женской сборной по окончании сезона. Позднее он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Ранее Резцова заявила, что её дочь психологически подавлена после ЧМ по биатлону.

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