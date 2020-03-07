Анфиса Резцова считает, что её дочь психологически подавлена после ЧМ по биатлону

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказала мнение о выступлении своей дочери Кристины в эстафетной гонке 4 × 6 на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Анфиса Резцова считает, что её дочь психологически подавлена после ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«Этот этап ответственный, а Кристина в психологическом плане сейчас подавлена. Как бы она ни старалась собраться на чемпионате Европы, осадок после чемпионата мира всё равно остался. Она вида не подаёт, никого не обвиняет и не осуждает, но я знаю эту ситуацию, её настроение и чувства. Ей надо выбросить эти мысли из головы, потому что все взаимосвязано, и это тоже отражается на её ходе», — приводит слова Резцовой-старшей ТАСС.

Она отметила, что решение поставить её дочь на последний этап эстафеты стало для неё неожиданным.

«И у неё не получилось, думаю, она его пробежала не так, как хотела. Особенно последний круг. Стрельба у неё была не самой плохой, но ход тяжеловат. Кристине, к сожалению, гонка далась тяжело, думаю, что последний этап — это не её», — добавила олимпийская чемпионка.

Кристина Резцова, попавшая в состав сборной на чемпионат мира в качестве запасной, так и не приняла участия ни в одной гонке мирового первенства. На чемпионате Европы она стала обладательницей двух серебряных медалей — в смешанной эстафете и в гонке преследования. 

В эстафете на этапе Кубка мира в Чехии она допустила четыре промаха на двух огневых рубежах, завершив гонку на пятом месте.

Ранее сообщалось, что норвежские биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Нове-Место.

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