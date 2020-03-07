Норвежские биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Нове-Место, россиянки — пятые
- РИА Новости
Норвежская команда преодолела дистанцию за 1 час 9 минут 14,8 секунды, допустив восемь промахов на огневых рубежах.
Второе место заняла сборная Франции. Тройку призёров замкнули представительницы Германии.
В составе российской команды выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова, они заняли пятое место — с 12 промахами и одним штрафным кругом. Россиянки проиграли лидерам 1 минуту и 11,7 секунды.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.