Норвежские биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Нове-Место, россиянки — пятые

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Женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке 4 × 6 на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Норвежские биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Нове-Место, россиянки — пятые
  • РИА Новости

Норвежская команда преодолела дистанцию за 1 час 9 минут 14,8 секунды, допустив восемь промахов на огневых рубежах.

Второе место заняла сборная Франции. Тройку призёров замкнули представительницы Германии.

В составе российской команды выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова, они заняли пятое место — с 12 промахами и одним штрафным кругом. Россиянки проиграли лидерам 1 минуту и 11,7 секунды.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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