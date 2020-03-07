Норвежские биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Нове-Место, россиянки — пятые

Женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке 4 × 6 на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

РИА Новости