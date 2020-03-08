Драчёв считает, что российских биатлонистов не поместят на карантин из-за коронавируса

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не считает, что представителей национальной команды отправят на карантин после возвращения на родину из чешского Нове-Место, где они выступают на этапе Кубка мира.
Драчёв считает, что российских биатлонистов не поместят на карантин из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Команда возвращается в Москву и сразу улетает в Ханты-Мансийск на чемпионат России. Думаю, никаких карантинов не будет. Не думаю, что в данном случае стоит предпринимать какие-то сверхмеры в отношении сборной», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что врач национальной команды ежедневно наблюдает всех её членов.

«Они под постоянным контролем», — добавил глава СБР.

Этап Кубка мира в чешском Нове-Место проходит без зрителей по решению местных властей из-за ситуации с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты впервые не выиграли ни одной медали в эстафетах на КМ за сезон.

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