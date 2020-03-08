Драчёв считает, что российских биатлонистов не поместят на карантин из-за коронавируса
- РИА Новости
«Команда возвращается в Москву и сразу улетает в Ханты-Мансийск на чемпионат России. Думаю, никаких карантинов не будет. Не думаю, что в данном случае стоит предпринимать какие-то сверхмеры в отношении сборной», — приводит слова Драчёва РИА Новости.
Он отметил, что врач национальной команды ежедневно наблюдает всех её членов.
«Они под постоянным контролем», — добавил глава СБР.
Этап Кубка мира в чешском Нове-Место проходит без зрителей по решению местных властей из-за ситуации с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты впервые не выиграли ни одной медали в эстафетах на КМ за сезон.